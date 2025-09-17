Никитин: «Краснодар» будет готовиться к игре с «Зенитом», «Крылья» мотивированы после 0:6

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Крылья Советов» — «Краснодар».

«Краснодар» будет готовиться к матчу чемпионата с «Зенитом». Не забывайте, что «Крылья Советов» и Адиев после 0:6 покажут запредельную мотивацию. Это будет отмазка перед болельщиками и своим внутренним я», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Краснодар» пройдёт 17 сентября и начнётся в 18:00 мск, 21 сентября в 19:30 мск «Краснодар» и «Зенит» встретятся в 9-м туре Мир РПЛ. Чёрно-зелёные лидируют в чемпионате с 19 очками в восьми матчах, опережая находящихся на шестом месте сине-бело-голубых на шесть очков.

24 августа в 6-м туре РПЛ «Крылья Советов» уступили на своём поле «Краснодару» с разгромным счётом 0:6.

Видео: Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх