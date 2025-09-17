Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никитин: «Краснодар» будет готовиться к игре с «Зенитом», «Крылья» мотивированы после 0:6

Никитин: «Краснодар» будет готовиться к игре с «Зенитом», «Крылья» мотивированы после 0:6
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Крылья Советов» — «Краснодар».

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    
Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» будет готовиться к матчу чемпионата с «Зенитом». Не забывайте, что «Крылья Советов» и Адиев после 0:6 покажут запредельную мотивацию. Это будет отмазка перед болельщиками и своим внутренним я», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Краснодар» пройдёт 17 сентября и начнётся в 18:00 мск, 21 сентября в 19:30 мск «Краснодар» и «Зенит» встретятся в 9-м туре Мир РПЛ. Чёрно-зелёные лидируют в чемпионате с 19 очками в восьми матчах, опережая находящихся на шестом месте сине-бело-голубых на шесть очков.

24 августа в 6-м туре РПЛ «Крылья Советов» уступили на своём поле «Краснодару» с разгромным счётом 0:6.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх

Материалы по теме
Гришин — перед матчем «Зенит» — «Ахмат»: Семак сделает ставку на игру с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android