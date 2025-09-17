Хаби Алонсо рассказал, почему Винисиус Жуниор не вышел в старте в матче с «Маселем» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался, почему нападающий мадридцев Винисиус Жуниор остался в запасе в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем» (2:1).
«Мы находимся в напряжённом отрезке календаря и нам нужны все игроки. У каждого будет своё время, и главное — чтобы все чувствовали себя готовыми и важными, потому что они таковыми являются и будут оставаться на протяжении всего сезона. Сейчас не время говорить, были ли личные разговоры. Они остаются в раздевалке. Никто не должен чувствовать себя оскорблённым из-за того, что не играет. Нам нужны все. Замены в этом сезоне приносят очень хороший эффект, и дело не в том, что важны только те, кто выходит в старте. Футбол движется в другом направлении», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».
Напомним, следующий матч мадридский клуб проведёт на выезде с казахстанским «Кайратом» 30 сентября.
- 17 сентября 2025
