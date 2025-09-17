Скидки
Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Хаби Алонсо рассказал, почему Винисиус Жуниор не вышел в старте в матче с «Маселем» в ЛЧ

Аудио-версия:
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался, почему нападающий мадридцев Винисиус Жуниор остался в запасе в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22'     1:1 Мбаппе – 29'     2:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: Карвахаль – 72' / нет

«Мы находимся в напряжённом отрезке календаря и нам нужны все игроки. У каждого будет своё время, и главное — чтобы все чувствовали себя готовыми и важными, потому что они таковыми являются и будут оставаться на протяжении всего сезона. Сейчас не время говорить, были ли личные разговоры. Они остаются в раздевалке. Никто не должен чувствовать себя оскорблённым из-за того, что не играет. Нам нужны все. Замены в этом сезоне приносят очень хороший эффект, и дело не в том, что важны только те, кто выходит в старте. Футбол движется в другом направлении», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

Напомним, следующий матч мадридский клуб проведёт на выезде с казахстанским «Кайратом» 30 сентября.

Дубль Мбаппе с пенальти позволил «Реалу» в меньшинстве победить «Марсель» в матче ЛЧ
Новости. Футбол
