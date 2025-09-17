Скидки
Олимпиакос — Пафос. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал поражение от «Карабаха» в матче ЛЧ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже высказался по поводу поражения от «Карабаха» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

«Это не тот результат, которого мы хотели. Мы очень хорошо начали игру, провели отличные первые 30 минут. Потом команде стало трудно найти себя, удержаться в игре. Думаю, два пропущенных гола нам сильно аукнулись. В итоге получился результат, которого мы не хотели. Пропущенные голы? Здесь мы увидели два длинных заброса из глубины. В первом случае – огромное пространство между Дедичем и Силвой – мяч прошел между ними. А потом была передача за спину, когда линия пошла вперед, оставив игроков позади и выведя соперника в опасную зону. Команда должна уметь подняться после такого поражения, проанализировать то, что произошло, очень хорошо понять ситуацию, в которой мы находимся как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Лаже Аzerisport.

В следующем туре португальский клуб сыграет на выезде с «Челси» 30-го сентября.

