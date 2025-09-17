Скидки
16 сентября главные новости спорта, футбол, РПЛ, кубок России, КХЛ, НХЛ, МЛС, Лига чемпионов

4:4 в матче «Ювентуса» и «Боруссии», сенсационный камбэк «Карабаха» в ЛЧ. Главное к утру
Аудио-версия:
Туринский «Ювентус» вырвал ничью у дортмундской «Боруссии», проигрывая 2:4 к 90+4-й минуте матча в Лиге чемпионов, азербайджанский «Карабах» в дебютном матче ЛЧ отыгрался с 0:2 и одержал победу над португальской «Бенфикой», дубль Киллиана Мбаппе с пенальти позволил мадридскому «Реалу» в меньшинстве победить французский «Марсель». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ювентус» вырвал ничью у дортмундской «Боруссии», проигрывая 2:4 к 90+4-й минуте матча.
  2. «Карабах» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов.
  3. Дубль Мбаппе с пенальти позволил «Реалу» в меньшинстве победить «Марсель» в матче ЛЧ.
  4. «Арсенал» в гостях победил «Атлетик» Бильбао в матче ЛЧ благодаря голу Мартинелли.
  5. Этери Тутберидзе, в группе которой занимается Аделия Петросян, прибыла в Пекин на ОИ-отбор.
  6. Махачкалинское «Динамо» отыгралось в меньшинстве и победило «Пари НН» в Кубке России.
  7. «Спартак» отыграл три шайбы и вырвал победу в столичном дерби с ЦСКА.
  8. Артемий Панарин назначен ассистентом капитана «Рейнджерс» на сезон-2025/2026.
  9. Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 16 сентября, календарь, таблица.
  10. Гол и передача Лионеля Месси помогли «Интер Майами» переиграть «Сиэтл Саундерс» в МЛС.
  11. «Динамо» Мх стало первым клубом, обеспечившим себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.
