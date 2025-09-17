4:4 в матче «Ювентуса» и «Боруссии», сенсационный камбэк «Карабаха» в ЛЧ. Главное к утру

Туринский «Ювентус» вырвал ничью у дортмундской «Боруссии», проигрывая 2:4 к 90+4-й минуте матча в Лиге чемпионов, азербайджанский «Карабах» в дебютном матче ЛЧ отыгрался с 0:2 и одержал победу над португальской «Бенфикой», дубль Киллиана Мбаппе с пенальти позволил мадридскому «Реалу» в меньшинстве победить французский «Марсель». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».