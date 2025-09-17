Защитник Виллиан Роша впервые объяснил свой уход из ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свой уход из московского ЦСКА.

— Руководство ЦСКА говорило, что вы получили выгодное предложение, которое они не могли повторить. И всё же: были попытки вас удержать в Москве?

— Да, у меня был разговор с руководством, но это решение моё и моей семьи. Попробовать что-то новое. Было понятно, что однажды я уеду из-за семейных проблем.

— Ваша семья хотела уехать из России?

— Да, мы общались. Это был спокойный разговор, и мы поняли друг друга.

— Вы испытывали давление со стороны родителей, которые переживали по поводу безопасности на фоне новостей об Украине?

— Я всегда говорил друзьям и родным, что со мной всё в порядке, что у нас ничего не происходит, что мы нормально живём, но моей дочке 10 месяцев. Мы бы хотели, чтобы она росла в стране, где учила бы английский. Это нас подталкивало к переезду.

— В Москве вроде хватает школ, где преподают английский.

— Да, но их не было там, где мы жили. Когда появилось такое предложение от «Аль-Джазиры», посоветовались с женой и решили согласиться, — рассказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Виллиан Роша покинул ЦСКА в середине августа, продолжив карьеру в «Аль-Джазире» из ОАЭ. 30-летний бразилец выступал за армейцев с 2022 года. За этот период защитник принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами.