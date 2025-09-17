Биджиев прокомментировал волевую победу «Динамо» Мх в меньшинстве над «Пари НН» в КР

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев дал комментарий по итогам выездной победы в меньшинстве в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1).

«Матч был трудный. Прежде всего, было сложное поле для нас. Первый тайм получился не таким, каким мы хотели его видеть. Во втором тайме внесли коррективы, сыграли более прагматично. Понимали, что на таком поле что‑то создать внизу будет сложно. Также осознавали, что у наших форвардов есть преимущество перед защитниками соперника. Несмотря на то что остались вдесятером, ребята бились до конца и верили, что мы сможем забрать игру, что и получилось. Рады, ведь мы практически решили задачу выхода в следующую стадию.

Удалённый Кагермазов только набирает форму. Играть вдесятером всегда непросто, тем более — против команды Премьер‑лиги, но в какой‑то степени удаление дало ребятам психологический толчок», — сказал Биджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» набрало 11 очков в четырёх матчах, возглавляет турнирную таблицу кубковой группы C с участием московского «Спартака», «Пари НН» и «Ростова» и гарантировало себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ).

Видео: Драка в товарищеском матче «Краснодар» — «Динамо» Мх