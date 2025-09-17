Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Ахмат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Биджиев прокомментировал волевую победу «Динамо» Мх в меньшинстве над «Пари НН» в КР

Биджиев прокомментировал волевую победу «Динамо» Мх в меньшинстве над «Пари НН» в КР
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев дал комментарий по итогам выездной победы в меньшинстве в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кастильо – 45+1'     1:1 Агаларов – 76'     1:2 Аззи – 79'    
Удаления: нет / Кагермазов – 69'

«Матч был трудный. Прежде всего, было сложное поле для нас. Первый тайм получился не таким, каким мы хотели его видеть. Во втором тайме внесли коррективы, сыграли более прагматично. Понимали, что на таком поле что‑то создать внизу будет сложно. Также осознавали, что у наших форвардов есть преимущество перед защитниками соперника. Несмотря на то что остались вдесятером, ребята бились до конца и верили, что мы сможем забрать игру, что и получилось. Рады, ведь мы практически решили задачу выхода в следующую стадию.

Удалённый Кагермазов только набирает форму. Играть вдесятером всегда непросто, тем более — против команды Премьер‑лиги, но в какой‑то степени удаление дало ребятам психологический толчок», — сказал Биджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» набрало 11 очков в четырёх матчах, возглавляет турнирную таблицу кубковой группы C с участием московского «Спартака», «Пари НН» и «Ростова» и гарантировало себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Драка в товарищеском матче «Краснодар» — «Динамо» Мх

Материалы по теме
«Динамо» Мх стало первым клубом, обеспечившим себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android