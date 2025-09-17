«Динамо» Мх стало первым клубом, обеспечившим себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Махачкалинское «Динамо» первым в лиге гарантировало себе попадание в верхнюю сетку плей-офф Фонбет Кубка России по итогам группового этапа Пути РПЛ. В выездном матче 4-го тура с «Пари НН» клуб из столицы Дагестана оформил волевую победу со счётом 2:1 с двумя голами в меньшинстве, что позволило махачкалинцам набрать 11 очков в четырёх матчах.

В результате в текущей турнирной таблице группы C «Динамо» Мх опережает на четыре очка московский «Спартак», которому осталось провести на групповом этапе три игры, на восемь очков — «Пари НН», у которого осталось два матча, и на 11 очков — «Ростов», имеющий в запасе три встречи.

Таким образом, махачкалинцев может опередить в таблице только «Спартак», и они точно не опустятся ниже второго места, гарантирующего выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

