Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх стало первым клубом, обеспечившим себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Аудио-версия:
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» первым в лиге гарантировало себе попадание в верхнюю сетку плей-офф Фонбет Кубка России по итогам группового этапа Пути РПЛ. В выездном матче 4-го тура с «Пари НН» клуб из столицы Дагестана оформил волевую победу со счётом 2:1 с двумя голами в меньшинстве, что позволило махачкалинцам набрать 11 очков в четырёх матчах.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кастильо – 45+1'     1:1 Агаларов – 76'     1:2 Аззи – 79'    
Удаления: нет / Кагермазов – 69'

В результате в текущей турнирной таблице группы C «Динамо» Мх опережает на четыре очка московский «Спартак», которому осталось провести на групповом этапе три игры, на восемь очков — «Пари НН», у которого осталось два матча, и на 11 очков — «Ростов», имеющий в запасе три встречи.

Таким образом, махачкалинцев может опередить в таблице только «Спартак», и они точно не опустятся ниже второго места, гарантирующего выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Драка в товарищеском матче «Краснодар» — «Динамо» Мх

Махачкалинское «Динамо» отыгралось в меньшинстве и победило «Пари НН» в Кубке России
