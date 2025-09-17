Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Пафос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Игра была под нашим контролем». Нападающий «Локо» Мялковский — о победе над «Акроном»

«Игра была под нашим контролем». Нападающий «Локо» Мялковский — о победе над «Акроном»
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Руслан Мялковский высказался после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встречались с тольяттинским «Акроном». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали красно-зелёные.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47'     0:2 Комличенко – 49'     1:2 Пестряков – 89'     1:3 Попенков – 90+4'    

«Игра была под нашим контролем. Не всё получилось. Во втором тайме сразу прибавили — забили быстрые два гола. В концовке нужно было взять мяч под контроль, было немного сумбурно. Но затем забили третий гол — и закрыли игру», — сказал Мялковский в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу группы D, «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке.

Материалы по теме
Дубль Комличенко помог «Локомотиву» переиграть «Акрон» в матче Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android