«Игра была под нашим контролем». Нападающий «Локо» Мялковский — о победе над «Акроном»

Нападающий московского «Локомотива» Руслан Мялковский высказался после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встречались с тольяттинским «Акроном». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали красно-зелёные.

«Игра была под нашим контролем. Не всё получилось. Во втором тайме сразу прибавили — забили быстрые два гола. В концовке нужно было взять мяч под контроль, было немного сумбурно. Но затем забили третий гол — и закрыли игру», — сказал Мялковский в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу группы D, «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке.