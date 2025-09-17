«Игра была под нашим контролем». Нападающий «Локо» Мялковский — о победе над «Акроном»
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Руслан Мялковский высказался после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встречались с тольяттинским «Акроном». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали красно-зелёные.
Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47' 0:2 Комличенко – 49' 1:2 Пестряков – 89' 1:3 Попенков – 90+4'
«Игра была под нашим контролем. Не всё получилось. Во втором тайме сразу прибавили — забили быстрые два гола. В концовке нужно было взять мяч под контроль, было немного сумбурно. Но затем забили третий гол — и закрыли игру», — сказал Мялковский в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу группы D, «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке.
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
08:00
-
07:52
-
07:47
-
06:38
-
06:23
-
06:05
-
05:44
-
05:34
-
05:22
-
05:17
-
04:59
-
04:42
-
04:35
-
04:25
-
04:21
-
04:16
-
04:07
-
03:49
-
03:43
-
03:40
-
03:36
-
03:18
-
02:59
-
02:50
-
02:39
-
02:21
-
02:13
-
02:11
-
01:44
-
01:33
-
00:45
-
00:39
-
00:30
-
00:26
-
00:24