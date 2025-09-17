Виллиан Роша: с Челестини ЦСКА поборется за чемпионство

Бразильский экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил перспективы армейцев с новым главным тренером — Фабио Челестини из Швейцарии.

«Когда я пришёл в команду, ей руководил Федотов. Он верил в меня, а мне нравилось работать с ним. Затем был Марко — тоже великолепный тренер, как и Фабио. У всех свои требования во время матчей и тренировок. С последим мы хоть и мало поработали, но взяли Суперкубок. Уверен, что ЦСКА будет хорош с Фабио, и команда поборется за чемпионство», — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Фабио Челестини возглавил красно-синих в июне 2025 года. Под его руководством ЦСКА набрал 15 очков в восьми матчах и занимает четвёртое место. Первое поражение при Челестини армейцы потерпели 14 сентября, уступив «Ростову» в игре 8-го тура Мир РПЛ (0:1).

Видео: Роман Бабаев и защитник ЦСКА Роша приехали на заседание КДК РФС