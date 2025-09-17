Скидки
Зенит — Ахмат. Прямая трансляция
Экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил чемпионаты России и ОАЭ

Экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил чемпионаты России и ОАЭ
Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил чемпионаты России и ОАЭ по футболу.

«Просто разные турниры, разные страны, разная культура — и игра в футбол тоже отличается. У всех свой стиль. В России больше единоборств и «физики». Здесь всё-таки меньше борьбы один в один и больше самого футбола. В РПЛ постоянно были дуэли с Кордобой, Даку, Кассьеррой и другими. В России дают меньше пространства для игры», — рассказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Виллиан Роша покинул ЦСКА в середине августа и продолжил карьеру в «Аль-Джазире» из ОАЭ. 30-летний бразилец выступал за армейцев с 2022 года, за этот период он принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Защитник Виллиан Роша впервые объяснил свой уход из ЦСКА
