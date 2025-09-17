Скидки
Зенит — Ахмат. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Сергей Юран высказался о признании лучшим тренером тура в первом дивизионе Турции

Сергей Юран высказался о признании лучшим тренером тура в первом дивизионе Турции
Российский главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран прокомментировал признание его лучшим тренером тура в первом дивизионе Турции.

«У нас был во всех отношениях тяжёлый выезд. Ыгдыр находится возле Армении. Добирались с пересадкой в Стамбуле. Город на 120 тыс. жителей, натуральная Турция, гора Арарат прямо рядом. Спонсор местного клуба — миллиардер, второй год ставит задачу выхода в Суперлигу. Понятно, что и футболисты в команде собраны качественные. В первом тайме хозяева нас очень агрессивно прессинговали, но мы организованно сыграли в обороне. Закончили 0:0. А во втором, когда они физически подсели, мы, наоборот, добавили и сами включили прессинг. Пропустили один, но в ответ забили два, а могли ещё и третий забивать. Можно сказать, «обыграли в шахматы». План на игру полностью сработал. И футболисты, нужно отдать им должное, выполнили всё, что я требовал от них. В 5-м туре мы единственные выиграли на выезде. Двух наших парней включили в символическую сборную, а меня тренером тура признали. Как говорится, мелочь, а приятно. Работаем дальше», — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Юран официально возглавил «Серик Беледиеспор» 1 июля. Вместе с ним в команду перешли ряд российских игроков.

