«Крылья Советов» — «Краснодар»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть

Сегодня, 17 сентября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три игры. «Крылья Советов» находятся на первой строчке, заработав шесть очков.