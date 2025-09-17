Скидки
Зенит — Ахмат. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 17 сентября
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, состоятся шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 17 сентября (время московское):

19:45. «Славия» Прага – «Будё-Глимт»;
22:00. «ПСЖ» – «Аталанта»;
22:00. «Аякс» – «Интер» Милан;
22:00. «Ливерпуль» – «Атлетико» Мадрид;
22:00. «Бавария» – «Челси».

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
