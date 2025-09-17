Скидки
Зенит — Ахмат. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Бенфика» уволила главного тренера после сенсационного поражения от «Карабаха» в ЛЧ

«Бенфика» уволила главного тренера после сенсационного поражения от «Карабаха» в ЛЧ
Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта сообщил, что главный тренер команды Бруно Лаже отправлен в отставку после игры 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Карабахом».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

Игра «Бенфика» — «Карабах» прошла накануне, 16 сентября. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), одержали гости со счётом 3:2.

В минувшем сезоне «Бенфика» дошла до 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступила «Барселоне» (1:4). Бурун Лаже работал главным тренером лиссабонской команды с сентября 2024 года. Ранее португальский специалист трудился в бразильском «Ботафого», а также в английском «Вулверхэмптоне» и валлийском «Суонси».

