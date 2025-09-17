«Крылья Советов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск

Скидки
Крылья Советов — Краснодар: онлайн-трансляция матча Кубка России 2025-2026 начнется в 18:00

Комментарии

Сегодня, 17 сентября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча. «Крылья Советов» находятся на первой строчке, заработав шесть очков.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0 (4:3 пен.).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
