Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил, в какие места Москвы он хотел бы вернуться

Экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил, в какие места Москвы он хотел бы вернуться
Бразильский экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, какие московские места он хотел бы снова посетить.

Что у вас останется на память о периоде в ЦСКА?
— Татуировка с Кубком России, который мы выиграли. Правда, речь про первый трофей. Второй ещё не успел набить, но планирую. В Москве остались места, в которые я был бы рад вернуться.

Какие?
— Красная площадь — красивейшее место. Мне нравилось ходить в ЦУМ, моя жена там часто бывала. На самом деле я буду рад однажды просто оказаться на стадионе ЦСКА. Посмотреть матч, снова встретить болельщиков, — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

30-летний центральный защитник Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года по август 2025 года. 12 августа было объявлено о переходе футболиста в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

