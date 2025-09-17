Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, продолжается 4-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 17 сентября (время — московское):

18:00. «Крылья Советов» — «Краснодар»;

20:30. «Сочи» — «Динамо» Москва;

20:30. «Зенит» — «Ахмат».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.