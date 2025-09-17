Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 17 сентября

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 17 сентября
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, продолжается 4-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 17 сентября (время — московское):

  • 18:00. «Крылья Советов» — «Краснодар»;
  • 20:30. «Сочи» — «Динамо» Москва;
  • 20:30. «Зенит» — «Ахмат».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Таблица Кубка России
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Бавария» — «Челси» в ЛЧ, Черчесов против «Зенита» в КР и регулярка КХЛ
Топ-матчи среды: «Бавария» — «Челси» в ЛЧ, Черчесов против «Зенита» в КР и регулярка КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android