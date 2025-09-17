«ПСЖ» — «Аталанта»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянская «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.