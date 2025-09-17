Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник ЦСКА Роша назвал самые памятные моменты за три года выступлений в России

Экс-защитник ЦСКА Роша назвал самые памятные моменты за три года выступлений в России
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша вспомнил самые памятные моменты за время своей игры в России. Роша выступал за ЦСКА с 2022 по 2025-й.

– За ваш период в ЦСКА что вы запомните навсегда?
– В голове останется единение, которое было у нас в коллективе. Как после победы в Кубке России мы пошли праздновать в ресторан и общались все вместе. Все танцевали, душевно получилось. Вы бы видели, как Алеррандро и Мойзес двигались – это было забавно.

– А из моментов на поле, что первым делом вспоминается за эти три года?
– Матч против «Крыльев», когда я забил два мяча и посвятил их дочери. Ну и, конечно, три титула. Плюс ещё момент, когда я впервые вышел с дочкой на поле. Это всё был отличный период, и я рад, что он стал частью моей жизни. Каждый матч, каждая тренировка, каждая минута, — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Материалы по теме
«Было понятно, что уеду из-за семейных проблем». Первое интервью с Рошей после ЦСКА
Эксклюзив
«Было понятно, что уеду из-за семейных проблем». Первое интервью с Рошей после ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android