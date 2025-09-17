Экс-защитник ЦСКА Роша назвал самые памятные моменты за три года выступлений в России

Бразильский экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша вспомнил самые памятные моменты за время своей игры в России. Роша выступал за ЦСКА с 2022 по 2025-й.

– За ваш период в ЦСКА что вы запомните навсегда?

– В голове останется единение, которое было у нас в коллективе. Как после победы в Кубке России мы пошли праздновать в ресторан и общались все вместе. Все танцевали, душевно получилось. Вы бы видели, как Алеррандро и Мойзес двигались – это было забавно.

– А из моментов на поле, что первым делом вспоминается за эти три года?

– Матч против «Крыльев», когда я забил два мяча и посвятил их дочери. Ну и, конечно, три титула. Плюс ещё момент, когда я впервые вышел с дочкой на поле. Это всё был отличный период, и я рад, что он стал частью моей жизни. Каждый матч, каждая тренировка, каждая минута, — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.