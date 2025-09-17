Экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о потенциале Кисляка и Глебова

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о потенциале двух молодых игроков армейцев — Кирилла Глебова и Матвея Кисляка. Полузащитники начали регулярно играть за первую команду ЦСКА в прошлом сезоне.

— В ЦСКА хватает молодых игроков. Кто, на ваш взгляд, может стать топ-футболистом?

— У многих есть потенциал. Я бы выделил бразильца Матеуса.

— А из россиян — Кисляк?

— Не нужно говорить про его потенциал. Он — не будущее, а настоящее ЦСКА. У него уже сейчас отличный уровень. Я бы скорее о Глебове говорил как о футболисте, который выделяется и может стать действительно большим игроком. Он ещё будет привлекать внимание, — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.