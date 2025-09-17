Экс-защитник ЦСКА Роша: после холодов в России ты приезжаешь в страну, где 40-45 градусов

Бразильский защитник «Аль-Джазиры» из ОАЭ Виллиан Роша, выступавший ранее за московский ЦСКА, поделился впечатлениями от нового клуба и страны.

«Аль-Джазира» — тоже отличная команда. Разница в климате, само собой, ощущается. После холодов в России ты приезжаешь в страну, где 40-45 градусов. Я адаптируюсь и уже провёл несколько хороших матчей. На тренировках вроде тоже нет проблем. Мне вообще всё равно — солнце, мороз или дождь. Я просто отдаюсь игре», — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

30-летний центральный защитник Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года по август 2025 года. 12 августа было объявлено о переходе футболиста в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

