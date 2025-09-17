Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник ЦСКА Роша: после холодов в России ты приезжаешь в страну, где 40-45 градусов

Экс-защитник ЦСКА Роша: после холодов в России ты приезжаешь в страну, где 40-45 градусов
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский защитник «Аль-Джазиры» из ОАЭ Виллиан Роша, выступавший ранее за московский ЦСКА, поделился впечатлениями от нового клуба и страны.

«Аль-Джазира» — тоже отличная команда. Разница в климате, само собой, ощущается. После холодов в России ты приезжаешь в страну, где 40-45 градусов. Я адаптируюсь и уже провёл несколько хороших матчей. На тренировках вроде тоже нет проблем. Мне вообще всё равно — солнце, мороз или дождь. Я просто отдаюсь игре», — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

30-летний центральный защитник Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года по август 2025 года. 12 августа было объявлено о переходе футболиста в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Материалы по теме
«Было понятно, что уеду из-за семейных проблем». Первое интервью с Рошей после ЦСКА
Эксклюзив
«Было понятно, что уеду из-за семейных проблем». Первое интервью с Рошей после ЦСКА

Видео: Дебютный гол Зелимхана Бакаева в чемпионате ОАЭ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android