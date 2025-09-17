Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетиком» Бильбао (2:0). В составе «Арсенала» отличились Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард.

«Здесь сказочное место, чтобы играть в футбол. По атмосфере это был один из лучших матчей, который я видел. Мы понимали, что первые 20-25 минут будут очень сложными. Было много борьбы, всё было очень энергично. После этого мы начали лучше втягиваться в игру.

Во втором тайме мы уже больше доминировали, действовали плавнее. В итоге замены оказали необходимый эффект, и мы победили. В целом я очень рад», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.