Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Комментарии

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетиком» Бильбао (2:0). В составе «Арсенала» отличились Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 72'     0:2 Троссард – 87'    

«Здесь сказочное место, чтобы играть в футбол. По атмосфере это был один из лучших матчей, который я видел. Мы понимали, что первые 20-25 минут будут очень сложными. Было много борьбы, всё было очень энергично. После этого мы начали лучше втягиваться в игру.

Во втором тайме мы уже больше доминировали, действовали плавнее. В итоге замены оказали необходимый эффект, и мы победили. В целом я очень рад», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
36 секунд после выхода! Замена «Арсенала» в первом матче ЛЧ сработала идеально. Видео
36 секунд после выхода! Замена «Арсенала» в первом матче ЛЧ сработала идеально. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android