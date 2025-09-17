«Он чуть преувеличил». Экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о конфликте с Соболевым

Бразильский экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша вспомнил о своём конфликте с нападающим Александром Соболевым.

«Он в той истории чуть преувеличил, но это часть игры. Видимо, он хотел вывести меня из концентрации, спровоцировать на удаление. Но вообще, мне кажется, у нас получились интересные матчи. Каждый из нас делал всё для своей команды», — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В матче 28‑го тура Мир РПЛ сезона-2022/2023, который завершился победой красно‑белых (2:1), Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест Роше, указывая на свой пах. После этого бразилец апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену. Оба футболиста были удалены с поля.