«Это был сюрприз». Виллиан Роша вспомнил обстоятельства ухода Николича из ЦСКА

Бразильский экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша вспомнил обстоятельства ухода сербского специалиста Марко Николича из клуба. Николич, занимавший должность главного тренера армейцев, покинул ЦСКА минувшим летом, после чего возглавил греческий АЕК.

«Да, это был сюрприз. Мы не ожидали. Там уже скоро был Суперкубок. Несколько недель до матча с «Краснодаром» за трофей. Каждый делает так, как лучше для него и его семьи. Это нужно принять. Я ему желаю только хорошего. Тем более, многому у него научился. И мой уход точно не был связан с тем, что Николич покинул команду», — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.