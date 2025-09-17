Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это был сюрприз». Виллиан Роша вспомнил обстоятельства ухода Николича из ЦСКА

«Это был сюрприз». Виллиан Роша вспомнил обстоятельства ухода Николича из ЦСКА
Комментарии

Бразильский экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша вспомнил обстоятельства ухода сербского специалиста Марко Николича из клуба. Николич, занимавший должность главного тренера армейцев, покинул ЦСКА минувшим летом, после чего возглавил греческий АЕК.

«Да, это был сюрприз. Мы не ожидали. Там уже скоро был Суперкубок. Несколько недель до матча с «Краснодаром» за трофей. Каждый делает так, как лучше для него и его семьи. Это нужно принять. Я ему желаю только хорошего. Тем более, многому у него научился. И мой уход точно не был связан с тем, что Николич покинул команду», — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Материалы по теме
«Было понятно, что уеду из-за семейных проблем». Первое интервью с Рошей после ЦСКА
Эксклюзив
«Было понятно, что уеду из-за семейных проблем». Первое интервью с Рошей после ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android