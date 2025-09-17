Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На поле было много хорошего». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о матче с «Вильярреалом»

«На поле было много хорошего». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о матче с «Вильярреалом»
Комментарии

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом» (1:0). Единственный гол в свои ворота забил вратарь «Вильярреала» Луис Жуниор.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Жуниор – 4'    

«Надо учиться радоваться каждой победе, по достоинству оценивать каждую из них. Думаю, на поле было много хорошего. Мы хорошо оборонялись и не позволили сопернику сделать многого.

В атаке мы не были в ударе. Во втором тайме, безусловно, были период, когда парни словно бы решили дать поиграть «Вильярреалу» и посмотреть, что из этого выйдет. В целом это была очень равная игра, в которой мы оказались чуточку лучше», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
36 секунд после выхода! Замена «Арсенала» в первом матче ЛЧ сработала идеально. Видео
36 секунд после выхода! Замена «Арсенала» в первом матче ЛЧ сработала идеально. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android