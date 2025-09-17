«На поле было много хорошего». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о матче с «Вильярреалом»

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом» (1:0). Единственный гол в свои ворота забил вратарь «Вильярреала» Луис Жуниор.

«Надо учиться радоваться каждой победе, по достоинству оценивать каждую из них. Думаю, на поле было много хорошего. Мы хорошо оборонялись и не позволили сопернику сделать многого.

В атаке мы не были в ударе. Во втором тайме, безусловно, были период, когда парни словно бы решили дать поиграть «Вильярреалу» и посмотреть, что из этого выйдет. В целом это была очень равная игра, в которой мы оказались чуточку лучше», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА.