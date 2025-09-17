Свищёв рассказал о предстоящей встрече с бывшими сотрудниками «Химок»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв рассказал о предстоящей встрече с бывшими сотрудниками подмосковных «Химок». Напомним, 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.

«На днях встречаемся с бывшими сотрудниками «Химок». Послушаем их. К сожалению, им все уделяют мало внимания. Они писали во все инстанции. С их слов, никто не помогает. Мы встретимся, услышим их позицию. Позовём представителей РФС, Минспрота и прокуратуру, которая разбирается с этим. Обязательно выясним ситуацию, поможем», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.