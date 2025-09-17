Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью заменит в «Бенфике» уволенного Бруну Лаже — Фабрицио Романо

Жозе Моуринью заменит в «Бенфике» уволенного Бруну Лаже — Фабрицио Романо
Комментарии

Известный португальский специалист Жозе Моуринью заменит в «Бенфике» уволенного ранее с поста главного тренера Бруну Лаже. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, стороны ведут продвинутые переговоры, а сам Моуринью желает приступить к работе как можно скорее.

Последним местом работы Жозе был турецкий «Фенербахче». Специалист покинул клуб в конце августа этого года. Ранее Моуринью работал с такими клубами, как мадридский «Реал», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома», «Порту».

«Бенфика» накануне проиграла «Карабаху» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Официально
«Бенфика» уволила главного тренера после сенсационного поражения от «Карабаха» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android