Жозе Моуринью заменит в «Бенфике» уволенного Бруну Лаже — Фабрицио Романо

Известный португальский специалист Жозе Моуринью заменит в «Бенфике» уволенного ранее с поста главного тренера Бруну Лаже. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, стороны ведут продвинутые переговоры, а сам Моуринью желает приступить к работе как можно скорее.

Последним местом работы Жозе был турецкий «Фенербахче». Специалист покинул клуб в конце августа этого года. Ранее Моуринью работал с такими клубами, как мадридский «Реал», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома», «Порту».

«Бенфика» накануне проиграла «Карабаху» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.