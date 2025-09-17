«Зенит» — «Ахмат»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда Сергея Семака набрала девять очков в трёх матчах. «Ахмат», в свою очередь, набрал три очка за три тура и занимает четвёртое место в квартете.