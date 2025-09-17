Гончаренко ответил, стала ли победа «Ростова» в матче с ЦСКА сенсационной

Белорусский тренер Виктор Гончаренко ответил на вопрос, стала ли победа «Ростова» в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0) сенсационной.

«После матча сборной, наверное, нет, если учесть, что когда-то серия ЦСКА должна была закончиться, беря во внимание, что не так плох как по набранным очкам, как по игре, на мой взгляд, «Ростов» был. Поэтому вполне возможно было.

После возврата со сборной все тренеры отмечают, что команда может быть абсолютно непредсказуема, учитывая то, что у ЦСКА короткая обойма. Вот эта замена даже, которую Челестини делал, убрав Кисляка в концовке. Это всё говорит о том, что командное взаимодействие, которое у них было до этой паузы, не смогли они найти именно в этом матче», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».