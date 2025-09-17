Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гончаренко ответил, стала ли победа «Ростова» в матче с ЦСКА сенсационной

Гончаренко ответил, стала ли победа «Ростова» в матче с ЦСКА сенсационной
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский тренер Виктор Гончаренко ответил на вопрос, стала ли победа «Ростова» в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0) сенсационной.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«После матча сборной, наверное, нет, если учесть, что когда-то серия ЦСКА должна была закончиться, беря во внимание, что не так плох как по набранным очкам, как по игре, на мой взгляд, «Ростов» был. Поэтому вполне возможно было.

После возврата со сборной все тренеры отмечают, что команда может быть абсолютно непредсказуема, учитывая то, что у ЦСКА короткая обойма. Вот эта замена даже, которую Челестини делал, убрав Кисляка в концовке. Это всё говорит о том, что командное взаимодействие, которое у них было до этой паузы, не смогли они найти именно в этом матче», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Ростов» прервал впечатляющую серию ЦСКА! Неожиданное завершение тура РПЛ
Live
«Ростов» прервал впечатляющую серию ЦСКА! Неожиданное завершение тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android