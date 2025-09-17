Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виллиан Роша сравнил ЦСКА Федотова, Николича и Челестини

Виллиан Роша сравнил ЦСКА Федотова, Николича и Челестини
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о различиях в подходе главных тренеров красно-синих в разные периоды — Владимира Федотова, Марко Николича и Фабио Челестини.

«При Федотове мы играли в пять защитников, а Марко перестроил игру на 4-4-2 или 4-3-3. Мне было удобно и так, и так. Всё-таки у меня был опыт игры в Португалии с «пятёркой» сзади. Хотя, пожалуй, мне привычнее со схемой в четыре защитника. У Фабио свой подход. Он хочет, чтобы команда прессинговала соперника весь матч, не позволяла ему играть. Это тоже круто, потому что так ты перехватываешь мяч ближе к чужим воротам. При этом Фабио требует максимальную концентрацию всегда. Вообще не даёт расслабиться. Такие тренеры и добиваются результата», — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

30-летний центральный защитник Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года по август 2025 года. 12 августа было объявлено о переходе футболиста в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android