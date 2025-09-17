Виллиан Роша сравнил ЦСКА Федотова, Николича и Челестини

Бразильский экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о различиях в подходе главных тренеров красно-синих в разные периоды — Владимира Федотова, Марко Николича и Фабио Челестини.

«При Федотове мы играли в пять защитников, а Марко перестроил игру на 4-4-2 или 4-3-3. Мне было удобно и так, и так. Всё-таки у меня был опыт игры в Португалии с «пятёркой» сзади. Хотя, пожалуй, мне привычнее со схемой в четыре защитника. У Фабио свой подход. Он хочет, чтобы команда прессинговала соперника весь матч, не позволяла ему играть. Это тоже круто, потому что так ты перехватываешь мяч ближе к чужим воротам. При этом Фабио требует максимальную концентрацию всегда. Вообще не даёт расслабиться. Такие тренеры и добиваются результата», — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

30-летний центральный защитник Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года по август 2025 года. 12 августа было объявлено о переходе футболиста в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

