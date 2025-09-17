Первый с 2022 года рейс «Краснодара» из аэропорта Пашковский прошёл в штатном режиме

Во вторник, 16 сентября, «Краснодар» впервые за три года вылетел на игру из местного аэропорта Пашковский, закрытого в 2022-м. На матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» чемпионы России отправились чартерным рейсом авиакомпании «Северсталь». До аэропорта Курумоч команда добралась во вторник вечером за три с половиной часа. Встреча состоится сегодня, 17 сентября. Начало игры — в 18:00 мск.

«Рейс прошёл в штатном режиме», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три игры. «Крылья Советов» находятся на первой строчке, заработав шесть очков.