Главная Футбол Новости

Первый с 2022 года рейс «Краснодара» из аэропорта Пашковский прошёл в штатном режиме

Комментарии

Во вторник, 16 сентября, «Краснодар» впервые за три года вылетел на игру из местного аэропорта Пашковский, закрытого в 2022-м. На матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» чемпионы России отправились чартерным рейсом авиакомпании «Северсталь». До аэропорта Курумоч команда добралась во вторник вечером за три с половиной часа. Встреча состоится сегодня, 17 сентября. Начало игры — в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рейс прошёл в штатном режиме», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три игры. «Крылья Советов» находятся на первой строчке, заработав шесть очков.

