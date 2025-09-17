Болельщики «Марселя» перед матчем ЛЧ с «Реалом» принесли на стадион флаги Палестины

Фанаты французского «Марселя» принесли на стадион флаги Палестины перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В итоге служба безопасности «сливочных» отобрала флаги у болельщиков «Марселя», сообщает онлайн-издание RMC Sport. Игра прошла накануне, 16 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В минувшем сезоне «Реал» дошёл до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5. «Марсель» не участвовал в еврокубках в сезоне-2024/2025.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
