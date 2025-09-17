«Это было не просто смело». Генич — о заменах ЦСКА в матче с «Ростовом»

Российский комментатор Константин Генич высказался о решениях главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в матче 8-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0). ЦСКА по ходу матча потерял двух игроков из-за удалений.

«Что сделал Челестини, вот ни один бы тренер до этого не додумался. Ни один, мне кажется, к этому бы не пришёл. Я не знаю, Николич бы точно не сделал, Федотов бы никогда не сделал, если только Тедеско. Когда он убрал Жоао Виктора и Дивеева вперёд и выпустил Абдулкадырова с Лукиным, убрав Кругового, убрав Кисляка, это вообще… Это было не просто смело, это вообще разрушило игру. Понятно, там они 3-3-3 играли по такой схеме во втором тайме, но это было как бы круто», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».