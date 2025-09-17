«Такое не свистят». Насри — о втором пенальти «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Марселем»

Бывший французский футболист Самир Насри выразил недовольство вторым пенальти «Реала» в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Марселем» (2:1). Матч прошёл накануне, 16 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто.
«Можно подумать, что я предвзят, но не вижу здесь пенальти. Игрок подкатился, мяч попал ему в руку — такое не свистят. Будь это любая другая команда, мы бы так же говорили о скандале. Мне бы хотелось услышать объяснения арбитра, чтобы понять, почему он назначил пенальти», — приводит слова Насри Footmercato.
В минувшем сезоне «Реал» дошёл до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5. «Марсель» не участвовал в еврокубках в сезоне-2024/2025.
