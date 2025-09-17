Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
«Такое не свистят». Насри — о втором пенальти «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Марселем»

Аудио-версия:
Бывший французский футболист Самир Насри выразил недовольство вторым пенальти «Реала» в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Марселем» (2:1). Матч прошёл накануне, 16 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22'     1:1 Мбаппе – 29'     2:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: Карвахаль – 72' / нет

«Можно подумать, что я предвзят, но не вижу здесь пенальти. Игрок подкатился, мяч попал ему в руку — такое не свистят. Будь это любая другая команда, мы бы так же говорили о скандале. Мне бы хотелось услышать объяснения арбитра, чтобы понять, почему он назначил пенальти», — приводит слова Насри Footmercato.

В минувшем сезоне «Реал» дошёл до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5. «Марсель» не участвовал в еврокубках в сезоне-2024/2025.

