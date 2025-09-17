Скидки
Главная Футбол Новости

«Надо всё это выбрасывать». Казанский — о работе VAR в РПЛ

«Надо всё это выбрасывать». Казанский — о работе VAR в РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Денис Казанский высказался о работе VAR в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Мы обсуждаем каждый тур, что вот опять VAR, и это тот самый момент, когда ты уже ничего не празднуешь. И здесь вроде бы пенальти, а потом находят там несколько секунд назад. Надо всё это к чёртовой матери выбрасывать, мне кажется, потому что это прям совсем вообще убивает игру. По крайней мере, такие вещи, как отмотать плёнку на несколько секунд назад и найти там нарушение правил наступ. Вот это, мне кажется, прям вообще отвратительно. Ладно — замедляет игру, так оно меняет игру и в худшую сторону. Мне вообще не нравится», — сказал Казанский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

