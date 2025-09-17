«Слабо представляю, как он может усилить ЦСКА». Гончаренко — о новичке армейцев
Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре новичка армейцев Рамиро Ди Лусиано в матче 8-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
«Вот этот, который вышел, Рамиро — я слабо представляю, как он может усилить ЦСКА в нашем чемпионате. Может быть, какие-то первые впечатления. Подачи не шли у него, обыгрыша как такового пока тоже нет. Но, может быть, такое первое впечатление. И если бы были другие игроки, может быть, он не вышел бы так аврально, ему какое-то время дали бы. Мне кажется, пока вот 164 см рост — это не то, что… Надо более сильные качества, на мой взгляд», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
