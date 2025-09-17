Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Дель Пьеро — о матче между «Ювентусом» и «Боруссией»: такая игра стоит больше одного очка

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между туринской командой и дортмундской «Боруссией» (4:4). Напомним, «Ювентусу» удалось уйти от поражения, забив два гола в компенсированное время игры.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Адейеми – 52'     1:1 Йылдыз – 63'     1:2 Нмеча – 65'     2:2 Влахович – 67'     2:3 Коуто – 74'     2:4 Бенсебаини – 86'     3:4 Влахович – 90+4'     4:4 Келли – 90+6'    

«Здесь дело не только в характере игроков, но и в чём-то большем. Играли две разные команды, которые были более ограниченны в первом тайме. «Ювентус» — молодцы, что нашли в себе силы идти до самого конца, как гласит девиз. Много позитивных моментов, и эта игра точно стоит не одного очка, а трёх», — приводит слова Дель Пьеро Tuttosport.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

4:4 в матче «Ювентуса» и «Боруссии», сенсационный камбэк «Карабаха» в ЛЧ. Главное к утру
