Дель Пьеро — о матче между «Ювентусом» и «Боруссией»: такая игра стоит больше одного очка

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между туринской командой и дортмундской «Боруссией» (4:4). Напомним, «Ювентусу» удалось уйти от поражения, забив два гола в компенсированное время игры.

«Здесь дело не только в характере игроков, но и в чём-то большем. Играли две разные команды, которые были более ограниченны в первом тайме. «Ювентус» — молодцы, что нашли в себе силы идти до самого конца, как гласит девиз. Много позитивных моментов, и эта игра точно стоит не одного очка, а трёх», — приводит слова Дель Пьеро Tuttosport.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.