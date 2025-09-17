Моуринью согласился возглавить «Бенфику» — Джейкобс

Известный португальский специалист Жозе Моуринью ответил согласием на предложение лиссабонской «Бенфики» возглавить команду. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X. Ранее появилась информация, что «Бенфика» договаривается с Моуринью после отставки Бруну Лаже с поста главного тренера команды.

Последним местом работы Жозе был турецкий «Фенербахче». Специалист покинул клуб в конце августа этого года. Ранее Моуринью работал с такими клубами, как мадридский «Реал», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома», «Порту».

«Бенфика» накануне проиграла «Карабаху» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.