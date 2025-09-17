Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров — о Карпине: пора заканчивать эти совмещения, все здравомыслящие люди это понимают

Быстров — о Карпине: пора заканчивать эти совмещения, все здравомыслящие люди это понимают
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров призвал Валерия Карпина прекратить совмещение постов главного тренера в московском «Динамо» и сборной России.

«Пора заканчивать эти совмещения сборной и клуба, чтобы избегать двойных стандартов. Допустим, “Динамо” борется за первое место, а Карпин вызывает в сборную и нагружает футболистов соперника, а своих бережёт. Это мешает и сборной, и клубу. Все здравомыслящие люди в нашем футболе это понимают. Ну хорош уже! И это должно исходить ни от нас, ни от болельщиков, а от руководства РФС», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Материалы по теме
«Могут убрать, а что здесь такого?» Мостовой — о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android