Быстров — о Карпине: пора заканчивать эти совмещения, все здравомыслящие люди это понимают

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров призвал Валерия Карпина прекратить совмещение постов главного тренера в московском «Динамо» и сборной России.

«Пора заканчивать эти совмещения сборной и клуба, чтобы избегать двойных стандартов. Допустим, “Динамо” борется за первое место, а Карпин вызывает в сборную и нагружает футболистов соперника, а своих бережёт. Это мешает и сборной, и клубу. Все здравомыслящие люди в нашем футболе это понимают. Ну хорош уже! И это должно исходить ни от нас, ни от болельщиков, а от руководства РФС», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».