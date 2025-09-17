Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я бы пошёл с ним в разведку». Виктор Гончаренко охарактеризовал Бактиёра Зайнутдинова

«Я бы пошёл с ним в разведку». Виктор Гончаренко охарактеризовал Бактиёра Зайнутдинова
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался об игре Бактиёра Зайнутдинова на позиции центрального защитника в матче 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Если вот так про Баху дать характеристику, то я бы пошёл с ним в разведку. Надёжный человек, который для команды сделает всё. Может быть, эта позиция требует навыков, то есть это не один раз, не два, надо какое-то количество ошибок совершить, что, в принципе, и произошло.

На мой взгляд, удивительно, потому что мы не знаем на самом деле, что там Маричаль и Фернандес, в какой форме находятся. Не могу сказать, что у Бахи какой-то супертонкий пас, это скорее человек, который даёт энергию. Может, совокупность факторов — это доверие Карпина, это отношение к нему, это, может, неверие в Маричаля и Фернандеса. Всё привело к тому, что Баха играл здесь, и, может быть, левая нога ему [Карпину] понадобилась для какого-то… Ну, не знаю, много факторов может совпасть, и, может быть, Баху стоило бы попробовать чуть позже, не сразу так вот, учитывая, что он начинал не совсем там хорошо. Рваные какие-то матчи у него есть, и тут опять такая расстрельная позиция», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android