«Я бы пошёл с ним в разведку». Виктор Гончаренко охарактеризовал Бактиёра Зайнутдинова

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался об игре Бактиёра Зайнутдинова на позиции центрального защитника в матче 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:2).

«Если вот так про Баху дать характеристику, то я бы пошёл с ним в разведку. Надёжный человек, который для команды сделает всё. Может быть, эта позиция требует навыков, то есть это не один раз, не два, надо какое-то количество ошибок совершить, что, в принципе, и произошло.

На мой взгляд, удивительно, потому что мы не знаем на самом деле, что там Маричаль и Фернандес, в какой форме находятся. Не могу сказать, что у Бахи какой-то супертонкий пас, это скорее человек, который даёт энергию. Может, совокупность факторов — это доверие Карпина, это отношение к нему, это, может, неверие в Маричаля и Фернандеса. Всё привело к тому, что Баха играл здесь, и, может быть, левая нога ему [Карпину] понадобилась для какого-то… Ну, не знаю, много факторов может совпасть, и, может быть, Баху стоило бы попробовать чуть позже, не сразу так вот, учитывая, что он начинал не совсем там хорошо. Рваные какие-то матчи у него есть, и тут опять такая расстрельная позиция», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».