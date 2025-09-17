Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В очередной раз сами себя обыгрываем». Шпилевский — о поражении «Пари НН» от «Динамо» Мх

«В очередной раз сами себя обыгрываем». Шпилевский — о поражении «Пари НН» от «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о поражении от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кастильо – 45+1'     1:1 Агаларов – 76'     1:2 Аззи – 79'    
Удаления: нет / Кагермазов – 69'

«Даже слов не нахожу, в очередной раз сами себя обыгрываем. Снова скажу, что так нельзя действовать — мы не заслуживали поражения. После первого тайма я был уверен, что мы выиграем, даже с учётом состава, который мы выставили, а играли и молодые футболисты, и те, кто дебютировал сегодня. Должен сказать, что мне понравилась игра Юрия Коледина, у Егора Смелова тоже были хорошие моменты.

После удаления при счёте 1:0 в нашу пользу снова произошла индивидуальная ошибка. Играли два в одного, но наблюдали, а потом случился эпизод с пенальти. Зачем там идти в борьбу? Просто перекрывай соперника, ставь корпус — и ничего не будет. Играя в большинстве, столкнулись с синдромом, что можно сбавить обороты, и всё будет идти своим чередом. Но так не бывает. Очень зол, что такое случилось.

В чемпионате мы играли с махачкалинским «Динамо», победили 2:0, но это был ужаснейший матч с нашей стороны. Честно, было противно находиться на бровке. Сейчас я доволен, как команда провела большую часть матча, гордился игроками, всё выполняли. Но таким образом нельзя самих же побеждать. Я злюсь на ребят, злюсь на ситуацию, что мы проиграли. Ребята не заслуживали поражения. Это будет уроком для нас.

И ещё один момент: у махачкалинского «Динамо» на замену выходят Агаларов, Миро. Глядя на это, мы должны все вместе задуматься, какая ситуация у нас. Нам нужна глубина состава. Я не мог рисковать Олусегуном, Босельи, Лесовым, потому что они нужны в чемпионате — через три дня нам предстоит игра с «Ахматом», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Биджиев прокомментировал волевую победу «Динамо» Мх в меньшинстве над «Пари НН» в КР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android