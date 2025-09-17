«В очередной раз сами себя обыгрываем». Шпилевский — о поражении «Пари НН» от «Динамо» Мх

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о поражении от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Даже слов не нахожу, в очередной раз сами себя обыгрываем. Снова скажу, что так нельзя действовать — мы не заслуживали поражения. После первого тайма я был уверен, что мы выиграем, даже с учётом состава, который мы выставили, а играли и молодые футболисты, и те, кто дебютировал сегодня. Должен сказать, что мне понравилась игра Юрия Коледина, у Егора Смелова тоже были хорошие моменты.

После удаления при счёте 1:0 в нашу пользу снова произошла индивидуальная ошибка. Играли два в одного, но наблюдали, а потом случился эпизод с пенальти. Зачем там идти в борьбу? Просто перекрывай соперника, ставь корпус — и ничего не будет. Играя в большинстве, столкнулись с синдромом, что можно сбавить обороты, и всё будет идти своим чередом. Но так не бывает. Очень зол, что такое случилось.

В чемпионате мы играли с махачкалинским «Динамо», победили 2:0, но это был ужаснейший матч с нашей стороны. Честно, было противно находиться на бровке. Сейчас я доволен, как команда провела большую часть матча, гордился игроками, всё выполняли. Но таким образом нельзя самих же побеждать. Я злюсь на ребят, злюсь на ситуацию, что мы проиграли. Ребята не заслуживали поражения. Это будет уроком для нас.

И ещё один момент: у махачкалинского «Динамо» на замену выходят Агаларов, Миро. Глядя на это, мы должны все вместе задуматься, какая ситуация у нас. Нам нужна глубина состава. Я не мог рисковать Олусегуном, Босельи, Лесовым, потому что они нужны в чемпионате — через три дня нам предстоит игра с «Ахматом», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».