Игрок «Балтики» Бевеев: если что-то не получится, Талалаев нас казнит

Фланговый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев раскрыл секрет успеха своей команды в новом сезоне Мир РПЛ. «Балтика» занимает второе место по итогам восьми стартовых туров.

— «Балтика» резво начала чемпионат, идёт без поражений. В чём причина такого удачного старта?

— Расстрел, наверное… Если что-то не получится, Андрей Викторович нас казнит или убьёт. Причина в том, что нам не дают спуска. Все ждут нашей ошибки. Все, наверное, думают о том, когда у нас закончится сила. Но тут заслуга Андрея Викторовича, что после каждой игры, хорошей или плохой, мы не останавливаемся, продолжаем работать. И требования он не снижает. Так что это, наверное, самое главное — независимо от результата мы делаем свою работу. Каждый день нам нужно выкладываться на 120-130%, — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.