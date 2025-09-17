Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Головин может пропустить около месяца из-за травмы — AFP

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин может пропустить около месяца из-за травмы. Об этом сообщил Get French Football News со ссылкой на AFP.

Отмечается, что дополнительные обследования Александра Головина, проведённые на этой неделе, выявили более серьёзную проблему с мышцей правого бедра. Таким образом, футболист может пропустить до месяца. Александр Головин не будет играть в матчах Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» и с английским «Манчестер Сити».

В текущем сезоне чемпионата Франции 29-летний Александр Головин провёл три матча. Результативными действиями полузащитник не отметился.

