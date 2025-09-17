Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Стал мужиком». Ташуев — о Кучаеве в «Ростове»

«Стал мужиком». Ташуев — о Кучаеве в «Ростове»
Комментарии

Бывший главный тренер «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре российского полузащитника «Ростова» Константина Кучаева. Хавбек стал игроком жёлто-синих в 2024 году, ранее он играл за «Пари НН» и ЦСКА.

«Если сравнивать в плане креатива Глебова и Кучаева в «Ростове», то мне больше нравится Кучаев. Раньше после матчей, где много единоборств, он говорил тренерам, что у него всё болит. Сейчас он повзрослел и стал мужиком», — заявил Ташуев в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Ростов» после восьми туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

Материалы по теме
Ташуев обозначил главную проблему «Спартака» в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android