«Стал мужиком». Ташуев — о Кучаеве в «Ростове»

Бывший главный тренер «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре российского полузащитника «Ростова» Константина Кучаева. Хавбек стал игроком жёлто-синих в 2024 году, ранее он играл за «Пари НН» и ЦСКА.

«Если сравнивать в плане креатива Глебова и Кучаева в «Ростове», то мне больше нравится Кучаев. Раньше после матчей, где много единоборств, он говорил тренерам, что у него всё болит. Сейчас он повзрослел и стал мужиком», — заявил Ташуев в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Ростов» после восьми туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.