41-летний экс-футболист сборной Сербии умер во время матча ветеранов

Бывший футболист сборной Сербии Деян Милованович умер во время матча ветеранов. 41-летний спортсмен вышел на поле в составе ветеранов «Црвены Звезды», однако прямо во время игры у него случился сердечный приступ, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, у Миловановича случился «двойной инфаркт». Он потерял сознание во время матча, через несколько минут после забитого гола. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место, не смогли его реанимировать.

В бытность футболистом Милованович выступал за сербские «Црвену Звезду» и «Вождовац», французский «Ланс» и греческий «Паниониос». Он был заигран за сборную Сербии (два матча). В 2006 году Деян признавался лучшим игроком чемпионата Сербии.