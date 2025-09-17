Президент «Бешикташа» высказался о продаже Жедсона Фернандеша в «Спартак»

Президент турецкого «Бешикташа» Сердар Адали высказался о продаже полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак». Жедсон стал игроком красно-белых в летнее трансферное окно — 2025.

«Пожалуй, единственный игрок, уход которого действительно расстроил наших болельщиков, — это Жедсон. Решающим фактором стало решительное желание игрока уйти. Мы урегулировали ситуацию с «Бенфикой», выкупили оставшуюся половину его контракта за € 10 млн и оформили переход в московский «Спартак», получив € 26 млн за трансфер и € 2 млн в виде бонусов.

Мы также получим 10% от его последующей продажи. Это была самая дорогая продажа игрока в истории «Бешикташа», — приводит слова Адали портал Sports Digitale в социальной сети Х.