Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
22:00 Мск
Генич: Станкович рассчитывает на уровень игроков, который сделает ему эту самую разницу

Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Вот Станкович… Лишний раз я убедился по этому матчу, что там нет никакой супер-пупер-тактики, там нет варианта переиграть соперника, там нет варианта какие-то ловушки построить, там нет его куда-то затащить, там нет каких-то супернаигранных комбинаций со стандартов. Вот Станкович, судя по всему, рассчитывает на уровень игроков, который сделает ему эту самую разницу», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

