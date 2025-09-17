Генич: Станкович рассчитывает на уровень игроков, который сделает ему эту самую разницу
Поделиться
Российский комментатор Константин Генич высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Вот Станкович… Лишний раз я убедился по этому матчу, что там нет никакой супер-пупер-тактики, там нет варианта переиграть соперника, там нет варианта какие-то ловушки построить, там нет его куда-то затащить, там нет каких-то супернаигранных комбинаций со стандартов. Вот Станкович, судя по всему, рассчитывает на уровень игроков, который сделает ему эту самую разницу», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
17:03
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:49
-
16:49
-
16:45
-
16:42
-
16:42
-
16:31
-
16:28
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:05
-
16:02
-
15:56
-
15:50
-
15:50
-
15:46
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
15:22
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:39
-
14:30