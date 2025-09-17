Генич: Станкович рассчитывает на уровень игроков, который сделает ему эту самую разницу

Российский комментатор Константин Генич высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

«Вот Станкович… Лишний раз я убедился по этому матчу, что там нет никакой супер-пупер-тактики, там нет варианта переиграть соперника, там нет варианта какие-то ловушки построить, там нет его куда-то затащить, там нет каких-то супернаигранных комбинаций со стандартов. Вот Станкович, судя по всему, рассчитывает на уровень игроков, который сделает ему эту самую разницу», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».