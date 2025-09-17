«За это мы любим Лигу чемпионов». Прусов подвёл итоги матча «Ювентус» — «Боруссия»

Комментатор Okko Владислав Прусов подвёл итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — дортмундская «Боруссия». Игра завершилась вничью — 4:4.

«Ювентус» и «Боруссия» провели выдающийся матч во всех смыслах. Первый тайм был даже унылее игры «Атлетик» — «Арсенал», а второй тайм подарил невероятный экстаз и приятное опустошение после финального свистка.

«Ювентус» уже второй матч подряд пропускает минимум три. Забавно, что год назад при Мотте «Юве» держал ворота на замке в шести начальных турах. С Тудором многое поменялось. Влахович заиграл так, что «Ювентус» вспомнил, за что его брал. У серба «2+1» и сумасшедшее влияние на игру. Как у Йыллдыза. Келли исправился за странный пенальти, пошёл вторым нападающим к Влаховичу и сравнял счёт.

Гирасси уступил пенальти Бенсебаини, хотя очень хотел пробить сам. Угомонил эго. А до этого вместе с Адейеми вывел игру на новый уровень. В этом матче было всё, за что мы так любим Лигу чемпионов», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.