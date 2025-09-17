Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«За это мы любим Лигу чемпионов». Прусов подвёл итоги матча «Ювентус» — «Боруссия»

«За это мы любим Лигу чемпионов». Прусов подвёл итоги матча «Ювентус» — «Боруссия»
Аудио-версия:
Комментатор Okko Владислав Прусов подвёл итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — дортмундская «Боруссия». Игра завершилась вничью — 4:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Адейеми – 52'     1:1 Йылдыз – 63'     1:2 Нмеча – 65'     2:2 Влахович – 67'     2:3 Коуто – 74'     2:4 Бенсебаини – 86'     3:4 Влахович – 90+4'     4:4 Келли – 90+6'    

«Ювентус» и «Боруссия» провели выдающийся матч во всех смыслах. Первый тайм был даже унылее игры «Атлетик» — «Арсенал», а второй тайм подарил невероятный экстаз и приятное опустошение после финального свистка.

«Ювентус» уже второй матч подряд пропускает минимум три. Забавно, что год назад при Мотте «Юве» держал ворота на замке в шести начальных турах. С Тудором многое поменялось. Влахович заиграл так, что «Ювентус» вспомнил, за что его брал. У серба «2+1» и сумасшедшее влияние на игру. Как у Йыллдыза. Келли исправился за странный пенальти, пошёл вторым нападающим к Влаховичу и сравнял счёт.

Гирасси уступил пенальти Бенсебаини, хотя очень хотел пробить сам. Угомонил эго. А до этого вместе с Адейеми вывел игру на новый уровень. В этом матче было всё, за что мы так любим Лигу чемпионов», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

