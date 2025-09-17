Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Как часто вы посещаете спортивные мероприятия? Опрос

Как часто вы посещаете спортивные мероприятия? Опрос
Комментарии

Живой спорт — это особая атмосфера: шум трибун, энергия болельщиков, радость побед и горечь поражений. Ни одна трансляция не заменит эмоций от присутствия на стадионе. Мы хотим узнать, как часто вы посещаете спортивные события: ходите ли на матчи каждую неделю, выбираетесь пару раз в год или предпочитаете следить за командами из дома. Ваши ответы помогут понять, насколько востребован живой спорт у болельщиков сегодня.

Голосуйте в опросе ниже:

Если опрос не отображается, то проголосовать можно, перейдя по данной ссылке.

Отметим, что прохождение опроса не займёт много времени. Просим помочь «Чемпионату» узнать вас лучше!

Главное в спорте — на «Чемпионате»:
Новый допинг-скандал в КХЛ! За что отстранили ключевого игрока «Спартака»? Новый допинг-скандал в КХЛ! За что отстранили ключевого игрока «Спартака»?
Как ищут таланты для UFC? Дана Уайт создал идеальную систему Как ищут таланты для UFC? Дана Уайт создал идеальную систему
Топ-матчи среды: «Бавария» — «Челси» в ЛЧ, Черчесов против «Зенита» в КР и регулярка КХЛ Топ-матчи среды: «Бавария» — «Челси» в ЛЧ, Черчесов против «Зенита» в КР и регулярка КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android