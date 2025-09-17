Как часто вы посещаете спортивные мероприятия? Опрос

Живой спорт — это особая атмосфера: шум трибун, энергия болельщиков, радость побед и горечь поражений. Ни одна трансляция не заменит эмоций от присутствия на стадионе. Мы хотим узнать, как часто вы посещаете спортивные события: ходите ли на матчи каждую неделю, выбираетесь пару раз в год или предпочитаете следить за командами из дома. Ваши ответы помогут понять, насколько востребован живой спорт у болельщиков сегодня.

Голосуйте в опросе ниже:

