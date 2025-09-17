Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко рассказал, как его однажды оскорбил арбитр

Виктор Гончаренко рассказал, как его однажды оскорбил арбитр
Белорусский тренер Виктор Гончаренко рассказал историю, как его однажды оскорбил судья.

«Не надо думать, что они [судьи] тоже ничего не делают, чтобы тренера не спровоцировать. То есть они понимают, что тренер орёт, да, и они пытаются подсыпать во всё это, и ты в результате потом попадаешь в эту ловушку. Меня один раз назвали белорусской свиньёй, и я за это получил красную карточку, и понял, что бессилен абсолютно.

В России? Нет, это еврокубковый был матч, и это был представитель, я даже могу потом… И я понимаю, что ничего [не] сделать, я всё, меня отправили на скамейку, назвали белорусской свиньёй, сделать ничего нельзя», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

