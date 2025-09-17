Виктор Гончаренко рассказал, как его однажды оскорбил арбитр

Белорусский тренер Виктор Гончаренко рассказал историю, как его однажды оскорбил судья.

«Не надо думать, что они [судьи] тоже ничего не делают, чтобы тренера не спровоцировать. То есть они понимают, что тренер орёт, да, и они пытаются подсыпать во всё это, и ты в результате потом попадаешь в эту ловушку. Меня один раз назвали белорусской свиньёй, и я за это получил красную карточку, и понял, что бессилен абсолютно.

В России? Нет, это еврокубковый был матч, и это был представитель, я даже могу потом… И я понимаю, что ничего [не] сделать, я всё, меня отправили на скамейку, назвали белорусской свиньёй, сделать ничего нельзя», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».